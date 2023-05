Boulos acusa Salles de fazer uso eleitoreiro de CPI para viabilizar candidatura a prefeitura de São Paulo

Deputado ressaltou que atuação do ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro pode incorrer em desvio de finalidade

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 12/04/2023 Deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) durante sessão deliberativa extraordinária na Câmara



O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) rebateu as acusações de seu colega de parlamento, Ricardo Salles (PL-SP), e disse que o ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro busca fazer uso eleitoreiro da CPI do MST para viabilizar a sua corrida à Prefeitura de São Paulo. “Ele quer fazer uso eleitoreiro da CPI, quer usar a CPI de palco para viabilizar a candidatura dele em São Paulo. É lamentável”, apontou. A fala do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) ocorre após Salles, em entrevista à Folha de São Paulo, que será relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), cogitar a possibilidade dos trabalhos parlamentares aumentarem seu escopo e atingirem o MTST, ao investigar não só as invasões de propriedades rurais, mas também as invasões urbanas. “Se ele criar um desvio de finalidade da CPI e tratar de tema que não está no escopo dela, isso não dura dez minutos. Não se sustenta nem na Câmara nem no Judiciário. É antiregimental”, opinou o congressista de esquerda, que ressaltou não estar preocupado com a relatoria de Salles. Atualmente, tanto Salles quanto Boulos articulam suas candidaturas para concorrer ao comando da capital paulista no próximo ano, que devem concorrer contra o atual mandatário Ricardo Nunes (MDB). Nas eleições de 2018, Boulos chegou ao segundo turno na disputa à Prefeitura de São Paulo, num embate com Bruno Covas (PSDB), mas não sagrou-se vitorioso.