Boulos diz que parceria entre prefeitura e Ceagesp pode ajudar a reduzir o desperdício de alimentos

Pré-candidato do PSOL visitou entreposto, conversou com comerciantes, tirou fotos e até comeu melancia; comitiva contou com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Acompanhado do ministro Carlos Lupi, o pré-candidato Guilherme Boulos come melancia na Ceagesp



Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, realizou sua primeira agenda pública após a convenção partidária que oficializou sua candidatura no último sábado. A visita ocorreu na Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo), atualmente administrada pelo governo federal. Durante a visita, Boulos conheceu os pavilhões, conversou com comerciantes, tirou fotos e até degustou melancia. Ele prometeu, se eleito, tratar a Ceagesp com o devido cuidado, explorando seu potencial logístico e de segurança alimentar. Boulos destacou que, embora a gestão seja federal, a prefeitura pode estabelecer parcerias para reduzir o desperdício de alimentos e apoiar cozinhas solidárias e restaurantes populares, combatendo a fome na cidade. Ele enfatizou a importância de uma maior integração entre o entreposto e a Prefeitura de São Paulo, especialmente na região da Vila Leopoldina.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O pré-candidato também abordou a questão das cracolândias, propondo políticas ativas de acolhimento humanizado e tratamento de saúde mental, com a implementação de consultórios de rua e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) móveis. A comitiva de Boulos contou com a presença do ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT. Lupi acompanhou a visita e atendeu a um pedido de sindicalistas para estudar a possibilidade de instalar um posto da Previdência Social na Ceagesp. A ideia é firmar um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) para oferecer um posto avançado da Previdência, auxiliando os trabalhadores com informações e encaminhamentos. Ao final da visita, Boulos e sua comitiva almoçaram em uma padaria dentro do entreposto. Segundo a assessoria, o candidato cumpre nesta segunda-feira agendas internas e de gravações, além de participar de um jantar com juristas e empresários.

*Com informações da repórter Soraya Lauand