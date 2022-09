Boulos é ameaçado com arma durante campanha: ‘Não irão nos intimidar’

De acordo com o candidato a deputado federal por São Paulo, um homem desconhecido se identificou como eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) antes de fazer a ameaça

FÁBIO VIEIRA/FOTORUA/ESTADÃO CONTEÚDO Guilherme Boulos é candidato a deputado federal por São Paulo



Candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) foi ameaçado com arma na última sexta-feira, 9, enquanto fazia campanha política no município de São Bernardo. Através das redes sociais, o líder sem-teto compartilhou uma notícia sobre o assunto e disse que não irá desistir da candidatura após o incidente. “Não irão nos intimidar”, declarou. Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, da “Folha de S.Paulo”, Boulos revelou que estava distribuindo panfletos com um grupo de cerca de 30 pessoas quando foi abordado por um homem, que se identificou como eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo o candidato do Partido Socialismo e Liberdade, o desconhecido afirmou que estava armado, levantou a camiseta e colocou a mão no cabo do revólver. “Só que tinha um monte de gente, estávamos à luz do dia em um centro comercial. E talvez por isso inclusive que ele não tenha levantado a arma”, contou o líder sem-teto. “A gente falou: ‘Calma, calma’. Então a nossa turma saiu [do local] e ele ficou lá, com a mão na cintura. “É lamentável que essa campanha esteja sendo marcada por cenas de violência política. O [presidente Jair] Bolsonaro estimula isso todos os dias, mas não vamos nos intimidar”, finalizou.