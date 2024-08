Boulos promete isentar de impostos empresários que forem para a zona leste de São Paulo

A promessa de isenção de impostos feita por Boulos se deu sobre o mesmo palanque do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem empenhado esforços para cortar gastos e estimular a arrecadação tributária

BIA BORGES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO O candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), discursa em comício neste sábado (24)



O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, prometeu na tarde deste sábado (24), isentar de impostos os empresários que resolverem instalar empresas na zona leste da capital paulista. “Aqui em São Miguel, eu quero assumir um compromisso com vocês. A zona leste já foi tratada como cidade dormitório, onde o povo só morava e tinha que trabalhar muito longe. Hoje, apesar da zona leste ter se desenvolvido, ainda tem muita gente que tem que sair daqui e ficar duas horas no ônibus lotado para ir trabalhar lá no centro”, prometeu.

“E por isso, como nós temos um prefeito que não cuidou da zona leste, não cuidou do desenvolvimento, o compromisso que eu quero assumir com vocês é que o nosso governo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, nós vamos trazer emprego e oportunidade para a zona leste da cidade”, completou.

“Pra quem mora aqui poder trabalhar perto da sua casa, nós vamos chegar para o presidente Lula, para as empresas, e dizer o seguinte: olha, você hoje tá lá no centro, se você vier pra zona leste, para a periferia da cidade, nós vamos apoiar, dar crédito, isentar de impostos”, acrescentou.

“Vamos dar o apoio para os empresários que queiram gerar emprego na zona leste, para que vocês não precisem ficar todo dia sofrendo o que sofrem hoje. É o cuidado que nós vamos ter com a periferia da zona leste”, disse Boulos.

A promessa de isenção de impostos feita por Boulos se deu sobre o mesmo palanque do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem empenhado esforços para cortar gastos e estimular a arrecadação tributária – o que inclui um pente-fino nos incentivos que, ainda hoje, são dados a setores empresariais no país.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira