Braga Netto pede autorização ao STF para fazer exames fora da prisão

Pedido foi feito após o militar quebrar a coroa de um dente; defesa solicita, ainda, fisioterapia no joelho, endoscopia e colonoscopia

  • 04/09/2025 19h42 - Atualizado em 04/09/2025 19h44
DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Braga Netto General da reserva Braga Netto

O Exército solicitou nesta quarta-feira (3) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorização para que o general da reserva Braga Netto possa realizar exames médicos fora da Vila Militar, no Rio de Janeiro, onde está preso. O pedido foi feito após o militar quebrar a coroa de um dente e receber atendimento emergencial no local. Segundo a corporação, ele precisa passar por radiografia e outros procedimentos de saúde, como infiltração e fisioterapia no joelho, endoscopia, colonoscopia, ecodoppler e ressonância magnética.

Moraes determinou que o Exército informe datas, horários e locais onde os exames serão realizados. Braga Netto, vice na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, está preso desde dezembro, acusado de tentar obstruir as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele é réu no processo que apura a atuação do núcleo central da trama golpista, atualmente em julgamento no STF.

*Com informações da Agência Brasil

