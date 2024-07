TSE divulga quantidade de eleitores aptos a votar nas eleições municipais

Brasil conta com 155.912.680 eleitores registrados em 5.569 municípios

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou hoje a quantidade de eleitores aptos a votar nas eleições municipais que acontecerão em outubro. De acordo com os dados apresentados, o Brasil conta com 155.912.680 eleitores registrados em seus 5.569 municípios. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 6 de outubro, enquanto o segundo turno ocorrerá no dia 27 do mesmo mês. A legislação determina que apenas cidades com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno, que é realizado quando nenhum candidato atinge a maioria absoluta dos votos válidos. Em comparação com o ano de 2020, o número de eleitores aptos a votar em 2024 aumentou em 5,4%, totalizando 155.912.680 pessoas.

São Paulo é o estado com o maior número de eleitores, contando com 9,32 milhões de cadastros, seguido pelo Rio de Janeiro, com 5,09 milhões, Belo Horizonte, com 1,99 milhão, Salvador, com 1,96 milhão, e Fortaleza, com 1,76 milhão. Por outro lado, as cidades com menor número de eleitores são Borá (SP), com 1.094 registros, Engenho Velho (RS), com 1.192, Araguainha (MT), com 1.253, Serra da Saudade (MG), com 1.294, e Jardim Olinda (PR), com 1.363 eleitores aptos a votar.

