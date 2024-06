Brasil cria quase 1 milhão de empregos nos primeiros quatro meses do ano e tem melhor resultado desde 2011

Estado de São Paulo foi o que registrou maior salto de empregos com carteira assinada, foram 76.299 postos

Após 13 anos, o Brasil conseguiu terminar o mês de abril com saldo de 240 mil empregos com carteira assinada, superando o resultado alcançado em 2013, quando foram gerados 180 mil vagas formais, mostram os números do Caged divulgados na quarta-feira (3). A geração foi positiva em todos os grandes grupamentos de atividades econômicas: serviços, indústrias, construção, comércio e agropecuária. Ao todo, foram 2.260.439 admissões e 2.020.406 de desligamentos nos 30 dias do mês. Em 2024, só nos primeiro quatro meses do ano, o Brasil registrou 958.425 postos de trabalho, o melhor resultado desde 2011. O setor de serviços foi o que mais mostrou crescimento formal. Teve saldo de 138.309 postos de trabalho, um crescimento de 0,6%. A indústria vem na sequência, com 35.990 postos criados. Na terceira posição, fica a construção civil, que gerou 31.893 postos, e na quarta o comércio, que gerou 6.576 postos formais. O estado de São Paulo foi o que registrou maior salto de empregos com carteira assinada. Foram 76.299 postos, Minas Gerais e Paraná vem na sequência, com 25.868 e 18.032 postos gerados. O salário médio real de admissão em abril foi de R$ 2.126,16, crescimento de R$ 36,96 em comparação com o valor de março.