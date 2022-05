Brasil ganhou 2 milhões de eleitores entre 16 e 18 anos em 2022, diz Fachin

Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, alta em relação ao mesmo período de 2018 foi de 47,2%; prazo para tirar o título terminou ontem

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Prazo para regularizar o título de eleitor terminou no dia 4 de maio



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, informou que mais de 2 milhões de brasileiros de 16 a 18 anos tiraram o título de eleitor entre janeiro e abril de 2022. Segundo o magistrado, entre janeiro e abril, o país ganhou 2.042.817 eleitores nesta faixa etária. O número de novos eleitores configura um aumento de 47,2% em relação ao mesmo período de 2018 e de 57,4% em relação a 2014. Na visão de Fachin, o aumento é um reflexo da mobilização feita em torno do grupo. “Um reflexo da mobilização encabeçada pelo TSE durante a semana do Jovem Eleitor, realizada de 14 a 18 de março, e que teve adesão espontânea da sociedade brasileira ao movimento”, disse Fachin. O ministro também informou que foram registrados 991.415 títulos de eleitor de jovens apenas em abril.