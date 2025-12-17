Bruno Bonetti assume mandato no Senado e reforça discurso conservador com críticas ao governo Lula

Suplente de Romário, senador do PL-RJ diz que atuará pela correção de injustiças, defende projetos de anistia e reafirma alinhamento político ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Durante o discurso, o senador afirmou que Bolsonaro representa valores compartilhados por grande parte da população brasileira



O senador Bruno Bonetti (PL-RJ) tomou posse no Senado Federal nesta terça-feira (6), assumindo o mandato durante a licença do senador Romário. Presidente municipal do Partido Liberal no Rio de Janeiro, Bonetti chegou à Casa Alta afirmando que sua atuação será guiada pelos princípios conservadores do partido e pelo compromisso de representar uma parcela da sociedade que, segundo ele, se sente hoje sem voz nas instituições.

Em seu primeiro discurso no plenário, o senador destacou a defesa da Constituição, da família, da vida desde a concepção, da liberdade de expressão, da propriedade privada e da liberdade econômica. “Esses não são slogans, são princípios que orientam a minha atuação política”, afirmou.

Bonetti sinalizou que uma de suas prioridades no Senado será atuar pela correção do que classificou como excessos cometidos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. O parlamentar declarou que votará favoravelmente a projetos que atenuem penas relacionadas a atos políticos recentes e afirmou que a anistia segue como objetivo central.

“Sou uma pessoa de buscar consensos, mas nunca fecho os olhos para as injustiças. Por isso, aviso de antemão: irei votar a favor do projeto que atenua as penas que atingiram o presidente Jair Messias Bolsonaro e milhares de patriotas. O caminho ainda é a anistia”, declarou.

Durante o discurso, o senador afirmou que Bolsonaro representa valores compartilhados por grande parte da população brasileira. Para Bonetti, negar o ex-presidente é negar uma parcela significativa do país. “Minha atuação nesta Casa será também para corrigir injustiças e buscar o equilíbrio institucional do Brasil”, disse.

O parlamentar também fez críticas diretas ao governo federal, apontando aumento da carga tributária, desequilíbrio fiscal e hostilidade à iniciativa privada. Segundo ele, o modelo adotado pelo governo Lula já se mostrou ineficiente em outros PAÍSES. “Um governo que aumenta impostos, gasta mais do que arrecada e sufoca quem produz não conduz o PAÍS ao crescimento sustentável”, afirmou.

Na área de segurança pública, Bonetti declarou apoio às forças policiais e defendeu políticas de enfrentamento ao crime organizado, especialmente no Rio de Janeiro. O senador elogiou a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil do estado e afirmou que o cidadão de bem precisa ser prioridade.

Ao encerrar o pronunciamento, Bonetti também sinalizou seu posicionamento para as eleições presidenciais de 2026 e reafirmou fidelidade ao campo político liderado por Jair Bolsonaro. “Ainda acredito em Bolsonaro para 2026. Se não for Jair, estarei com o nome indicado por ele”, concluiu.