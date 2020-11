Bruno Reis alcança 64% dos votos e leva Prefeitura de Salvador no 1º turno

Até as 20h30, a capital da Bahia tinha 70% das urnas apuradas; Major Denice (PT) somava 18,8% dos votos

Divulgação/Instagram/BrunoReisBA Atual vice de ACM Neto foi eleito após conquistar disputa no primeiro turno



O atual vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), foi eleito o futuro mandatário da cidade neste domingo, 15, após alcançar 63,6% dos votos e vencer o pleito no primeiro turno. Até 20h30min, a capital da Bahia tinha 70% das urnas apuradas. Esta foi a primeira disputa de Reis à Prefeitura de Salvador. A chapa vencedora ainda é composta por Ana Paula Matos (PDT). A petista Major Denice estava na segunda colocação, com 18,8% dos votos. Cezar Leite (PRTB) somava 5%. Bruno Reis tem 43 anos e é natural de Juazeiro, no interior da Bahia. Ele foi eleito deputado estadual em 2010, e foi reeleito em 2014. Reis também assumiu cargos administrativos na gestão de Salvador antes de ser eleito vice na chapa encabeçada pelo atual prefeito, Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM), em 2016.

As pesquisas já apontavam a vitória de Reis com ampla vantagem sobre os oponentes. Segundo levantamento feito pelo Ibope e divulgado neste sábado, 14, o candidato do Democratas aparecia com 66% dos votos válidos, seguido pela Major Denice, com 17%, e Pastor Sargento Isidóro, com 6%. Em uma eventual disputa no segundo turno, a pesquisa apontou a vitória de Reis, com 63%, acima dos 23% conquistados pela petista.