Cabo Daciolo anuncia pré-candidatura ao governo do RJ

Decisão foi oficializada em reunião com o presidente do diretório estadual do Pros, Jimmy Pereira

Câmara dos Deputados Cabo Daciolo foi eleito deputado federal em 2014



O ex-deputado federal Cabo Daciolo anunciou nesta segunda-feira, 14, que será pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Pros. A decisão foi oficializada em reunião com o presidente do diretório estadual do partido, Jimmy Pereira, e o vice Ricardo Urbano. No ano passado, Daciolo informou que iria concorrer à Presidência da República, mas desistiu e anunciou apoio a Ciro Gomes (PDT). Em 2018, ele teve 1,3 milhão de votos e ficou em sexto lugar na disputa pelo Palácio do Planalto, na frente de nomes como Henrique Meirelles (MDB) e Marina Silva (Rede). Daciolo foi eleito deputado federal pelo PSOL em 2014 e expulso da legenda no ano seguinte por infidelidade partidária.