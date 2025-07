Cadastro nacional permite rastreio de celulares roubados

Com a regulamentação, a base de dados disponível para consulta foi ampliada, integrando o cadastro de estações móveis impedidas da Anatel e a base nacional de boletins de ocorrência

Divulgação/SSP Polícia Civil recuperou mais de 16 mil celulares durante operações no centro e no litoral de SP, entre os dias 4 e 9 de janeiro



O Ministério da Justiça regulamentou o cadastro nacional de celulares com restrições. Esta medida tem como objetivo principal aumentar a segurança na compra de aparelhos usados, um mercado que, infelizmente, tem sido alvo de atividades ilícitas. Embora a funcionalidade já estivesse em operação desde abril através do aplicativo Celular Seguro do governo federal, a regulamentação oficial agora confere maior legitimidade e alcance à iniciativa. Este movimento ocorre em um contexto de crescente preocupação com furtos e roubos de celulares, um problema que afeta diversas regiões do país. Com a regulamentação, a base de dados disponível para consulta foi ampliada, integrando o cadastro de estações móveis impedidas da Anatel e a base nacional de boletins de ocorrência. Para verificar se um aparelho possui restrições, o consumidor pode acessar o site celularseguro.br ou utilizar o aplicativo Celular Seguro.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na plataforma, é necessário inserir o IMEI do celular, um número de 15 dígitos que identifica o aparelho de forma única. Em casos de celulares com mais de um chip, pode haver mais de um IMEI. Esta consulta é uma ferramenta valiosa para os compradores, permitindo-lhes saber se o aparelho é fruto de roubo ou furto antes de efetuar a compra. Além da consulta ao cadastro, o Ministério da Justiça reforça a importância de solicitar a nota fiscal ao adquirir um celular novo. Esta prática garante uma camada extra de segurança contra a compra de produtos de origem ilícita, protegendo tanto o consumidor quanto o mercado legal.

A recomendação é especialmente relevante em áreas de grande movimentação, como a Avenida Paulista, em São Paulo, onde a orientação é evitar o uso de celulares durante caminhadas para prevenir furtos. A medida busca não apenas conscientizar os consumidores sobre a importância de verificar a procedência dos aparelhos, mas também proteger seus dispositivos pessoais de possíveis roubos.