Lira adia votação da MP dos Ministérios, e governo terá um dia para aprovar na Câmara e no Senado antes que texto caduque

Expectativa é que matéria volte a ser pautada nesta quarta-feira, 31, com votação a partir das 11h

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), durante votação no plenário da Câmara dos Deputados



O plenário da Câmara dos Deputados adiou a votação da Medida Provisória 1154/2023, mais conhecida como MP dos Ministérios, prevista para acontecer na noite desta terça-feira, 30. O texto, que estabelece a estrutura dos ministérios que compõem o governo Lula 3, precisa ser aprovado pelos deputados e senadores até a próxima quinta-feira, 1º, sob risco de perder a validade e o efeito de lei. Ou seja, em meio a tentativas de obstrução da oposição e desidratação de pastas, o Palácio do Planalto terá um dia para aprovar a matéria nas duas Casas Legislativas. Se o texto caducar, o Planalto seria obrigado a se adequar à estrutura da gestão Bolsonaro. Com isso, existe o risco de a estrutura governamental colapsar, já que haveria a redução de 37 para 22 pastas, o que afetaria a dinâmica de diversos órgãos criados e remanejados. De acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o adiamento da votação na Casa ocorreu em função do horário e após uma “longa reunião” com lideranças. “Pelo adiantado da hora e depois de uma longa reunião com todos os líderes desta Casa, a votação da MP 1154 fica para amanhã, o painel vai estar aberto a partir das 9h, com votação a partir das 11h”, disse o político alagoano. Agora, a expectativa é que texto seja analisado no plenário da Câmara nesta quarta-feira, 31, a partir das 11h, e depois siga para o Senado Federal.