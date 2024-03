Câmara elege 19 dos 30 presidentes das comissões permanentes; veja quais são

As outras 11 eleições serão realizadas na próxima semana

Bruno Spada / Câmara dos Deputados Dep. Caroline de Toni (PL-SC) assume a CCJ no lugar do Dep. Rui Falcão (PT-SP)



A Câmara dos Deputados elegeu 19 dos 30 presidentes das comissões permanentes da Casa nesta quarta-feira, 6, e, na semana seguinte serão escolhidos os nomes de quem assumirá as outras 11. A definição do partido que comandará cada comissão é feita anteriormente com base na proporcionalidade partidária, ou seja, a sigla com a maior bancada tem prioridade na escolha das comissões, sendo que os líderes são os responsáveis por indicar o nome do candidato para a votação. O mandato tem a duração de um ano.

O PL liderou o ranking de indicações com 5 nomes, entre eles, o governo travou um embate com a oposição por não concordar com as escolhas de Caroline de Toni (PL-SC) para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e de Nikolas Ferreira (PL-MG) para a Comissão da Educação (CE). Enquanto o deputado Dr. Francisco (PT-PI) assumiu a Comissão de Saúde (CS), que possui o maior orçamento da Casa. Em busca de um consenso entre os dois partidos, foi realizado um acordo para “pacificar” as decisões, em que o PT indicará o 1° vice-presidente da Educação e o PL indicará o 1° vice-presidente da Saúde.

Na próxima semana serão eleitos os presidentes das seguintes comissões: Desenvolvimento Urbano; Integração Nacional e Desenvolvimento Regional; Fiscalização Financeira e Controle; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais; Ciência, Tecnologia e Inovação; Comunicação; e Administração e Serviço Público. Além de todos os ocupantes dos demais cargos das 30 Mesas (1ª, 2ª e 3ª vice-presidência). Confira abaixo o resultado das eleições:

Lucas Ramos (PSB-PE) – Comissão de Trabalho

Pedro Aihara (Patriota-MG) – Comissão de Defesa dos Direitos Pessoa Idosa

Glauber Braga (PSOL-RJ) – Comissão de Legislação Participativa

Pastor Eurico (PL-PE) – Comissão de Previdência

Daiana Santos (PCdoB-RS) – Comissão de Direitos Humanos

Aliel Machado (PV-PR) – Comissão de Cultura

Nikolas Ferreira (PL-MG) – Comissão de Educação

Weliton Prado (Solidariedade-MG) – Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

Fabio Schiochet (União-SC) – Comissão de Defesa do Consumidor

Alberto Fraga (PL-DF) – Comissão de Segurança Pública

Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) – Comissão do Esporte

Josenildo (PDT-AP) – Comissão de Indústria e Comércio

Caroline de Toni (PL-SC) – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

Lucas Redecker (PSDB-RS) – Comissão de Relações Exteriores

Danilo Forte (União-SE) – Comissão de Desenvolvimento Econômico

Dr. Francisco (PT-PI) – Comissão de Saúde

Mário Negromonte Jr. (PP-BA) – Comissão de Finanças e Tributação

Gilberto Abramo (Republicanos-MG) – Comissão de Viação e Transportes

Vicentinho Júnior (PP-TO) – Comissão de Agricultura