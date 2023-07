AO VIVO: Urgência de votar a reforma tributária é do Brasil, diz Lira; siga

Presidente da Câmara discursa antes do início da votação; Casa já rejeitou requerimento de adiamento por 357 votos

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Plenário da Câmara dos Deputados na noite desta quinta-feira, 6, em sessão destinada à votação da reforma tributária



A Câmara dos Deputados inicia nesta quinta-feira, 6, a votação da reforma tributária. Após mais de seis horas de discussão sobre o tema entre os parlamentares, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), iniciou a leitura da última versão de seu parecer para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, que altera o sistema tributário nacional e busca diminuir os encargos decorrentes de sua complexidade, trazendo um legislação uniforme e regras harmônicas aplicáveis em todo o território nacional. O deputado explicou as últimas alterações feitas, entre elas, o tratamento diferenciado para a zona franca de Manaus, fruto de negociações com Estados Amazônicos , com a previsão de mecanismos e diferenciais competitivos para “manter o caráter geral” das áreas. Na sequência, os deputados derrubaram um requerimento que pedia o adiamento da votação, por 357 votos contrários a 133 contrários. Agora, os parlamentares iniciam a votação. Por ser uma PEC, serão necessários ao menos 308 votos favoráveis ao texto em dois turnos. Acompanhe a votação em primeiro turno: