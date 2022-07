Câmara realiza sessão de um minuto para agilizar votação da PEC das Bondades

Sessão foi realizada as 6h30 desta quinta-feira, 7, e contou com a presença de apenas 65 dos 513 deputados

Michel Jesus/Câmara dos Deputados - 10/06/2021 Sessão durou apenas um minuto e foi realizada para agilizar a votação da PEC que ampliará benefícios



A Câmara dos Deputados realizou uma sessão de um minuto nesta quinta-feira, 7, com o intuito de agilizar a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das ‘Bondades, que concederá e ampliará benefícios sociais. Às 6h30, o vice-presidente da Câmara, Lincoln Portela (PL-MG) iniciou a sessão com 65 dos 513 deputados presentes. Um minuto depois, às 6h31, a sessão foi encerrada. Alguns parlamentares presentes protestaram contra a decisão. As PECs precisam ser analisadas por Comissões em, pelo menos dez sessões. Mesmo tendo durado apenas um minuto, a sessão entrou para essa contagem e deve agilizar o processo de votação. Portela também informou que uma nova sessão para discutir o tema seria realizada ainda na manhã desta quinta. A PEC vem sendo alvo de polêmicas, já que ampliará benefícios sociais faltando poucos meses para a eleição, o que só é permitido pela Constituição em casos de emergência.

Confira a sessão completa: