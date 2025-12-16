Camilo Santana tem 45% das intenções de voto no Ceará contra 36,8% de Ciro, diz pesquisa

Segundo lugar no recorte estimulado, Ciro Gomes lidera na pesquisa espontânea

Lula Marques/Agência Brasil O ministro da Educação, Camilo Santana



O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lidera a disputa pelo governo do Ceará, em um cenário em que enfrenta o ex-governador do Estado Ciro Gomes (PSDB) e o senador Eduardo Girão (Novo). Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, o petista tem 45% das intenções de voto, contra 36,8% de Ciro e 8,2% de Girão.

Apesar de aparecer em segundo lugar nesse recorte estimulado, Ciro Gomes lidera na pesquisa espontânea, com 9,5% das intenções, quando nenhum candidato é apresentado ao entrevistado Nesse cenário, 69,5% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não opinar. Camilo Santana aparece com 4% das intenções de voto nesse recorte.

Ciro também é o menos rejeitado entre os principais nomes testados, com 11,7% de rejeição. O maior índice de rejeição é o de Eduardo Girão (25,9%), seguido pelo atual governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), 25,3%. Camilo Santana aparece com 13,3%.

Em um cenário sem Camilo Santana e contra o atual governador, Ciro Gomes lidera. O tucano aparece com 46% das intenções de voto, contra 33,2% de Freitas.

A coleta de dados foi realizada através de entrevistas pessoais, entre os dias 12 e 15 de dezembro de 2025. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,6 pontos porcentuais.

