Candidata a vereadora Léo Áquilla sofre ataque a tiros em São Paulo

A candidata a vereadora de São Paulo, Leonora Mendes de Lima, mais conhecida como Léo Áquilla, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (26). Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), Léo estava transitando pela Rodovia Presidente Dutra, na altura do Parque Novo Mundo, zona norte da capital, quando um motociclista simulou uma colisão e, em seguida, disparou contra seu veículo. A candidata e seu assessor não foram feridos, mas o carro ficou com marcas de tiros e teve o vidro quebrado. Áquilla, que é transexual e conhecida por sua participação em programas televisivos de auditório e pela atuação na defesa de pautas LGBTQIA+, relatou que vem recebendo ameaças devido à sua militância contra a transfobia e LGBTfobia. Ela afirmou que já havia solicitado escolta policial, mas seu pedido não foi atendido. “Ninguém acreditou em mim. Estão esperando o quê? Que realmente me matem como quase aconteceu hoje?”, questionou.

A perícia foi acionada, e o caso está sendo investigado como tentativa de homicídio pelo 73° Distrito Policial, no Jaçanã. A polícia realiza diligências para identificar o autor dos disparos, que fugiu do local. Em nota divulgada nas redes sociais, Léo Áquilla comunicou que está abalada e que tomará as medidas cabíveis. O ataque faz parte de um contexto de aumento da violência política no Brasil. Relatórios do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio apontam que o número de casos de violência contra lideranças políticas cresceu no segundo trimestre de 2024, com destaque para o Estado de São Paulo, onde 21 ocorrências foram registradas

