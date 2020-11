Candidato do MDB, Dr. Pessoa é eleito em Teresina

Pessoa venceu o tucano Kleber Montezuma na disputa pelo comando da capital do Piauí; o mdbista já foi vereador por três mandatos na cidade

JOSÉ ITAMAR/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dr. Pessoa (MDB) em sua zona eleitoral neste domingo (29)



O candidato Dr. Pessoa (MDB) venceu as eleições municipais em Teresina, no Piauí, neste domingo, 29. Ele disputava o segundo turno na capital com o candidato do PSDB, Kleber Montezuma. Pessoa foi eleito com 62,41% dos votos (218.717) – 92,67% das urnas da capital já foram apuradas. Montezuma tem, até o momento, 37,73% dos votos (131.727). No primeiro turno, Pessoa teve 142.769 (34,53%) dos votos válidos, enquanto Montezuma obteve 110.395 (26,70%) votos. Dr. Pessoa liderou a corrida pela cadeira do Palácio da Cidade, sede da prefeitura, ao longo das pesquisas para o segundo turno. No último Ibope, divulgado neste sábado, o então candidato tinha 68% dos votos válidos diante de 32% de Montezuma.