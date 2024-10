Candidaturas de policiais nas eleições municipais de 2024 atingem números recordes

Ao todo, 6.918 pessoas que tentaram cargos eletivos no país pertencem às forças de segurança; entre os eleitos, policiais militares representam 40,1% do total, enquanto os civis chegam a 17,05%

Gilberto Marques/Governo do Estado de SP Entre 2010 e 2018, o aumento no número de deputados policiais e militares eleitos foi expressivo, crescendo 950%, de quatro para 42



Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revelam que, para as eleições municipais de 2024, foram registrados 463.388 pedidos de candidaturas para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Dentre esses, 6.918 candidatos pertencem às forças de segurança, incluindo policiais e militares. Este ano, o número de eleitos atingiu um patamar recorde desde 2012, com 856 candidatos vitoriosos até o momento.

Em comparação com as eleições de 2020, quando 8.296 candidatos das forças de segurança disputaram entre 557.678 concorrentes, o número de eleitos foi de 786. Na votação mais recente, 759 policiais e militares foram eleitos para o cargo de vereador, além de 52 para prefeito e 45 para vice-prefeito. O PL se destacou como o partido com mais vitórias, seguido por PP, Republicanos, MDB, PSD, União Brasil e Podemos.

A presença de policiais militares entre os eleitos é significativa, representando 40,1% do total, enquanto os policiais civis correspondem a 17,05%. O estado do Rio de Janeiro se destaca pela maior proporção de candidatos ligados às forças de segurança, com 3,48% das candidaturas. As cidades que mais se destacam em termos absolutos de candidatos desse grupo incluem Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São Gonçalo e Belford Roxo.

Entre 2010 e 2018, o aumento no número de deputados policiais e militares eleitos foi expressivo, crescendo 950%, de quatro para 42. O Instituto Sou da Paz enfatiza a importância de um controle mais rigoroso e regulamentação da participação política desse segmento, especialmente em um contexto de crescente politização das forças de segurança.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira