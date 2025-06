‘Carla Zambelli está bem e em segurança na Itália’, informa Paulo Figueiredo

Após condenação, deputada revelou ter deixado o Brasil; Alexandre de Moraes determinou prisão preventiva e inclusão do nome da parlamentar na lista de difusão vermelha da Interpol

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Processo deinclusão do nome de Zambelli na difusão vermelha da Interpol não é automático



Na manhã desta quinta-feira (5), o jornalista Paulo Figueiredo, escreveu na rede social X que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) “já está bem e em segurança na Itália”. Ele também comentou que, anteriormente, havia conversado com a parlamentar ainda quando ela estava no aeroporto. A Jovem Pan News, procurou o advogado Daniel Bialski, responsável pela defesa da deputada do PL até ela sair do país, mas não houve resposta. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou no dia 14 de maio Carla Zambelli a dez anos de prisão por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. A condenação foi obtida com os votos do relator do caso, Alexandre de Moraes, e dos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Na quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes ordenou a prisão preventiva de Carla Zambelli, além de determinar o bloqueio de seus bens e solicitar a inclusão do nome da deputada na lista de difusão vermelha da Interpol. A decisão foi tomada após um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), encaminhado ao Supremo. A solicitação ocorreu depois que a parlamentar informou ter deixado o país, menos de um mês após condenação. No momento, Zambelli continua fora do Brasil. Inicialmente, ela afirmou estar na Itália, mas foi localizada na Flórida, nos Estados Unidos – último local que havia informado estar.

A deputada Carla Zambelli já está bem e em segurança na Itália. — Paulo Figueiredo (8) (@pfigueiredo08) June 5, 2025

Julgamento de recurso de Zambelli contra condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, nesta sexta-feira (6), o recurso apresentado pela deputada Carla Zambelli contra a condenação pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em uma sessão virtual, os ministros irão analisar um recurso apresentado pela defesa da parlamentar, que foi condenada a dez anos de prisão por crimes de coação e obstrução de Justiça. O julgamento será realizado sem debates entre os ministros, que apenas depositarão seus votos e justificativas.

A parlamentar do Partido Liberal enfrenta acusações graves, incluindo seu suposto envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A ação, realizada em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto, tinha como objetivo criar um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. Este caso é apenas uma das várias acusações que pesam sobre a deputada, que também é acusada de perseguição armada e tentativa de golpe de estado. Em 2022, Zambelli protagonizou um episódio polêmico ao perseguir um homem armado em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições. Além disso, ela é investigada por tentar influenciar militares a manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a vitória de Lula nas eleições.

