Carla Zambelli está debilitada, chora muito e não tem dinheiro nem para comprar um shampoo

Audiência da parlamentar acontece nesta quarta-feira em Roma; deputada foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do CNJ e falsidade ideológica

Nino Cirenza/ATO Press/Estadão Conteúdo Zambelli chegou à audiência visivelmente debilitada



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) vive um dos momentos mais delicados desde que foi detida na Itália. A audiência da parlamentar acontece nesta quarta-feira (13) em Roma, e nossa equipe acompanha todos os detalhes diretamente da sala onde o caso é analisado. O repórter David Gonçalves do MD News esteve no local, conversou com familiares e assessores e traz bastidores do depoimento.

Zambelli chegou à audiência visivelmente debilitada e com os cabelos embaraçados. Chorou muito, estava vestida com uniforme de prisioneira e não pôde utilizar as próprias roupas. A defesa pediu a liberdade imediata e a presença de um médico, alegando problemas de saúde. As restrições são rígidas: ela não pode levar itens pessoais — nem um shampoo, que custa 10 euros no presídio. Familiares relatam dificuldades financeiras: o pai da deputada passou mal dentro do presídio e disse não ter dinheiro nem para comprar o produto; as contas do marido estariam bloqueadas; e doações de apoiadores deixaram de chegar. O filho de 17 anos não recebeu autorização judicial para viajar e encontrá-la.

Relembre o caso — Carla Zambelli foi cassada pelo TRE-SP e perdeu os direitos políticos por oito anos por uso de desinformação nas eleições de 2022; em maio deste ano, a Primeira Turma do STF a condenou a 10 anos de prisão por invasão dos sistemas do CNJ e falsidade ideológica, em ação atribuída a ela e ao hacker Walter Delgatti Neto. Foragida, deixou o Brasil via Argentina, passou pelos EUA e chegou à Itália, onde foi presa em julho, em Roma, após pedido da PGR e inclusão na lista vermelha da Interpol. Agora, enfrenta processo de extradição.

*Com informações de MD @mdnoticias