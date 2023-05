Carla Zambelli recebe alta hospitalar após ida à UTI por Covid-19

Além do quadro viral, a deputada federal foi diagnosticada com fibromialgia e continuará tratamento em casa

Michel Jesus/Câmara dos Deputados Carla Zambelli (PL-SP) foi reeleita deputada federal com quase 1 milhão de votos



A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) recebeu alta hospitalar neta segunda-feira, 22, do Hospital DF Star em que encontrava-se internada desde o dia 15 de maio em por conta de um mal súbito. Diagnosticada com Covid-19 e curada do quadro viral, a parlamentar, que chegou a ser encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva em decorrência da infecção respiratória, deverá continuar o tratamento de fibromialgia em sua casa e permanecerá afastada do trabalho pelos próximos 30 dias. “Estou entrando com pedido para que o Lira me autorize a votar como se em missão oficial estivesse”, afirmou a deputada que pretende participar das votações na Casa de maneira remota. Na última semana, Zambelli havia publicado um vídeo em suas redes sociais em que afirma sentir-se mal após retornar de uma viagem à Coreia do Sul. “Cheguei de viagem, descansei dois dias. Viagem exaustiva, porque são mais de 30 horas de viagem. Quando eu tive esse mal-estar, o meu médico achou melhor me internar para fazer vários exames”, pontuou antes de saber quais seriam os diagnósticos. Na gravação, Zambelli também destacou que desde a infância enfrenta problemas de saúde. “A gravidez da minha mãe foi muito difícil. Desde pequena já fui apresentando alguns problemas de saúde, aos 14 anos tive a primeira infecção urinária, logo em seguida uma infecção grande no rim, depois outra e depois mais outra. E tive três pielonefrite e depois foi generalizada. (…) Com 35 anos tive um tumor no cérebro, alguns sabem que tenho essa cicatriz grande. Esse tumor causou um trauma grande”, explicou a deputada, portadora da síndrome Ehlers-Danlos.