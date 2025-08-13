Jovem Pan > Notícias > Política > Carla Zambelli vai ficar presa até Justiça italiana avaliar questões de saúde da deputada

Não houve decisão sobre a possibilidade de Zambelli aguardar o processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar; audiência foi remarcada para 27 de agosto

  • 13/08/2025 14h54
Mário Agra/Câmara dos Deputados Carla Zambelli no plenário da Câmara dois Deputados Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que é considerada foragida pela Justiça do Brasil, esteve nesta quarta-feira (13) no Tribunal de Roma, na Itália, para participar de uma audiência referente ao processo em que o país analisa a possibilidade de sua extradição. Ao chegar ao Tribunal de Apelações romano, porém, Zambelli afirmou não estar se sentindo bem, o que levou ao adiamento da sessão.

Não houve decisão sobre a possibilidade de Zambelli aguardar o processo de extradição em liberdade ou em prisão domiciliar. A defesa da deputada federal alega questões de saúde e pede que a parlamentar aguarde o trâmite da extradição fora da penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma, onde está detida. Um perito da Justiça italiana avaliará o estado de saúde de Zambelli. Até essa avaliação, a parlamentar seguirá presa. O processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

Após a condenação, a parlamentar fugiu do país, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. Zambelli também é ré por empunhar uma arma contra um homem na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. O julgamento por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal está pausado por um pedido de vista do ministro Kassio Nunes Marques, mas já há maioria entre os ministros para condená-la.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

