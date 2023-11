Carlinhos Brown é o primeiro escolhido de Lula para grupo de embaixadores do turismo

Embaixadores são nomeados com o objetivo de promoverem a divulgação de produtos, serviços e destinos turísticos no Brasil

X/@embraturbrasil Carlinhos Brown é o primeiro embaixador da Embratur nesta gestão do governo Lula



A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) anunciou nesta segunda-feira, 20, que o cantor e compositor Carlinhos Brown é o novo embaixador do turismo no Brasil. A data escolhida para fazer a nomeação do artista também celebra o Dia Nacional da Consciência Negra. O nome do cantor é o primeiro indicado pelo governo Lula após o desligamento de quinze personalidades, na semana passada, nomeadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre as pessoas que perderam o título estão o ex-jogador Daniel Alves, preso na Espanha desde janeiro deste ano após ter sido acusado de estuprar uma mulher no país, e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, que também ficou preso no Paraguai, em 2020, por cerca de seis meses, após ter entrado no país com passaportes adulterados.

A Embratur fez o anúncio por meio de suas redes sociais: “Hoje, Dia da Consciência Negra, temos a honra de anunciar que Carlinhos Brown é o novo Embaixador do Turismo Brasileiro! Brown é um artista reconhecido internacionalmente e projeta para o mundo o que nosso Brasil tem de melhor. Quem amou essa notícia?”. O título de embaixador da agência é honorário, voluntário, não remunerado e sem vínculo empregatício. Além disso, o programa foi criado com o objetivo de ajudar na promoção internacional do turismo brasileiro, por meio da divulgação de “produtos, serviços e destinos turísticos”. Entre os critérios para nomear um embaixador estão ter uma “conduta ilibada e cidadã” e “não possuir condutas inadequadas, tais como comportamento impróprio, racismo, homofobia, preconceitos em geral”. Confira a publicação da Embratur no X: