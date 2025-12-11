Carlos Bolsonaro diz que vai renunciar à Câmara do Rio para ‘cumprir chamado’ em SC

O filho do ex-presidente afirmou que está abrindo mão do mandato para concentrar seus esforços na construção de sua pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026

Sergio LIMA / AFP Carlos Bolsonaro, filho do presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro, é fotografado durante sua visita ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília



O vereador Carlos Bolsonaro (PL) comunicou, no início da sessão desta quinta-feira (11), que vai deixar seu cargo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O anúncio ocorreu durante o expediente inicial. O filho do ex-presidente afirmou que está abrindo mão do mandato para concentrar seus esforços na construção de sua pré-candidatura ao Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026.

“Parto dessa cidade com o coração cheio de saudade, mas também com a serenidade de quem sabe que está atendendo uma missão maior, da qual sempre fiz parte. Vou para Santa Catarina para cumprir um chamado que não poderia realizar aqui”, declarou.

Ao se despedir dos parlamentares, Carlos Bolsonaro destacou que a convivência com os demais vereadores foi relevante para seu desenvolvimento pessoal. “Lições de vida tivemos nessa casa e, como eu falei à vossa excelência, é isso que forma o nosso caráter, que forma quem nós somos. E vossa excelência tenha plena convicção que o meu convívio, que eu tenho com o senhor e com os demais colegas dessa casa, é sem dúvida nenhuma marcante na pessoa que sou, se isso é bom ou ruim eu não sei.”

Eleito pela primeira vez em 2000, aos 17 anos, Carlos está concluindo seu sétimo mandato seguido na Câmara do Rio. Em outubro, ele já havia antecipado que concorreria ao Senado ao lado da deputada federal Caroline de Toni (PL).

Nas eleições de 2026, Santa Catarina escolherá dois representantes para o Senado. Nos últimos meses, Carlos Bolsonaro tem circulado por diversas cidades catarinenses, buscando reforçar sua atuação política, participando de agendas locais e mantendo encontros com empresários.