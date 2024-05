Cármen Lúcia assume a presidência do TSE no lugar de Alexandre de Moraes

Ministra assume a Corte pela segunda vez e fica até agosto de 2026; sua principal missão será comandar as eleições municipais deste ano

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) terá uma nova presidente a partir de hoje, com a condução da ministra Cármen Lúcia para o cargo no lugar de Alexandre de Moraes. Esta será a segunda vez que a magistrada ocupará a presidência da Corte eleitoral, tendo como desafio principal conduzir as eleições municipais de outubro. A eleição é simbólica, seguindo a tradição de ser presidida pelo ministro do STF mais antigo na casa. Cármen ficará no comando do TSE até agosto de 2026. O ministro Kássio Nunes Marques é o novo vice-presidente da Corte. Com a saída de Moraes, o ministro André Mendonça ocupará a vaga de membro substituto. Como presidente, Cármen deverá manter o foco no combate às fake news e na regulação das redes sociais, seguindo as normas implementadas pelo tribunal para coibir a propagação de informações falsas.

A ministra já demonstrou interesse em dar protagonismo ao tema, publicando resoluções com regras para as eleições deste ano, incluindo a regulação do uso de inteligência artificial, podendo levar à cassação de candidatos. O fortalecimento da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação e o diálogo com as big techs também estão entre as prioridades de Cármen durante sua gestão. Apesar do foco no combate à desinformação, a transição na presidência do TSE tem sido gradual, indicando um novo ritmo na gestão da Corte. Em 2012, Cármen Lúcia foi a primeira mulher a presidir o tribunal e conduzir uma eleição nacional.

