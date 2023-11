Cármen Lúcia defende atuação do STF e rebate críticas de ativismo judicial

Ministra diz que Corte age quando provocado e não pode deixar de responder às demandas de jurisdicionados e da sociedade

José Cruz/Agência Brasil Declaração foi feita no seminário "O Papel do Supremo na Democracia", promovido pelo jornal "O Estado de S. Paulo" com a Universidade Mackenzie



A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou do seminário “O Papel do Supremo na Democracia”, realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, Broadcast e Universidade Mackenzie, e respondeu às críticas de que a Corte tem agido com ativismo e ultrapassado os limites da lei. Em concordância com o presidente do tribunal, Luís Roberto Barroso, que também negou o ativismo judicial durante o evento, a ministra afirmou que o STF não é ativista, mas sim cumpre a Constituição. Ela ressaltou que o tribunal age por provocação e não pode deixar de responder às demandas dos jurisdicionados e da sociedade como um todo. Cármen Lúcia ainda revelou que é frequentemente questionada sobre as decisões do STF que supostamente extrapolam os limites constitucionais por pessoas que nunca leram a Carta Magna.