Carro cai no espelho d’água do Palácio do Planalto

Veículo era do deputado federal Marcos Tavares (PDT-RJ); motorista não teve ferimentos graves

MATHEUS W ALVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Carro do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ) caiu no espelho d'água do Palácio do Planalto



Um carro caiu no espelho d’água em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, na noite desta terça-feira, 21. O motorista, que trabalha para o deputado federal Marcos Tavares (PDT-RJ) e que estava sozinho no momento da queda, não teve ferimentos graves. De acordo com o gabinete do parlamentar, por volta das 18h40, o motorista deixou Marcos Tavares no Palácio do Planalto para uma reunião com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Na sequência, ele tentou dar ré no carro quando caiu no lago. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a pista estava molhada no momento do acidente. O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender o motorista, que saiu do veículo com ajuda de um militar. O local foi isolado por seguranças do Planalto. O gabinete do deputado informou que ainda nesta terça-feira irá publicar uma nota para detalhar o ocorrido.