Casal suspeito de agredir Moraes presta depoimento à PF nesta terça

Casal e genro que aparecem nas imagens de confusão negam ter ofendido o ministro do STF

Rosinei Coutinho/SCO/STF Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal



O empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andrea Mantovani, que aparecem nas imagens de suposta agressão ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma, prestam depoimento à Polícia Federal nesta terça-feira, 18, a partir das 9h, em Piracicaba. Em nota, os advogados do casal afirmaram que houve “equívoco interpretativo em torno dos fatos” e negam que a mulher tenha proferido ofensas ao ministro. Eles não comentaram a agressão física ao filho de Moraes que, segundo a investigação da PF, foi atingido no rosto por um dos envolvidos na confusão. O genro dos Mantovani, Alex Zanatta, prestou depoimento no domingo, 16, na delegacia da PF de Piracicaba, e também negou ter ofendido o ministro. As imagens de câmeras do aeroporto solicitadas pela PF devem ser liberadas até a próxima sexta-feira, 19.

Roberto Mantovani tem 71 anos e foi candidato a prefeito do município de Santa Bárbara D’Oeste (SP) em 2004 pelo PL em uma chapa com vice do PT. Eles não foram eleitos. Nos trechos de imagens registradas no aeroporto na última sexta-feira, 14, o empresário, a mulher e o genro aparecem envolvidos em discussão na qual Alexandre de Moraes é chamado de “bandido, comunista e comprado”. O ministro do STF havia participado do Fórum Internacional de Direito em Siena, na Itália, e voltava da viagem com familiares. “Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam, sinceramente, todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela. Que dessa confusão interpretativa nasceu desentendimento verbal entre ela e duas pessoas que acompanhavam o ministro”, diz o comunicado dos advogados dos suspeitos.