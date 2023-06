Russomanno acompanha ação contra cambistas na fila de ingressos para show de Taylor Swift

A operação prendeu 28 pessoas, de acordo com publicação nas redes sociais do político

Reprodução/Instagram/@celsorussomanno Politico foi fiscalizar a venda de ingressos para o show da cantora Taylor Swift



O deputado federal Celso Russomanno (Republicanos-SP) esteve presente, nesta segunda-feira, 19, na fila da compra de ingressos para o show da cantora Taylor Swift, no entorno do estádio Allianz Parque, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. O apresentador do quadro “Patrulha do Consumidor”, da TV Record, publicou nos stories do seu Instagram que havia venda irregular de ingressos. Na legenda da postagem, ele falou que acompanhava agentes da Polícia Civil e do Procon-SP que faziam operação no local. Russomano ainda escreveu que 28 pessoas foram detidas por compra irregular de ingresso. Fãs da artista têm denunciado a ação de cambistas na fila para compra dos ingressos.