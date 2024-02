CEO da Hyundai planeja investir mais de US$ 1 bilhão no Brasil até 2032

Os investimentos da empresa irão visar tecnologias do setor, principalmente a de carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com Eui-Sun Chung, presidente-executivo do Grupo Hyundai Motor, em Brasília



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse nesta quinta-feira, 22, que a companhia automotiva Hyundai Motor planeja investir mais de US$ 1,1 bilhão no Brasil até 2032. A declaração foi dada após receber o presidente-executivo global do grupo Hyundai, Euisun Chung, no Palácio do Planalto. “O país estável e com futuro recebe mais investimentos. Recebi o presidente executivo da Hyundai Motor, Eui-Sun Chung, que anunciou que o grupo planeja investir mais de 1,1 bilhões de dólares até 2032 em tecnologia e em hidrogênio verde. Mais uma grande empresa crescendo em nosso país”, disse Lula, em publicação no X (antigo Twitter).

Segundo Chung, os investimentos da empresa irão visar tecnologias do setor, principalmente a de carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde e destacou a compatibilidade de interesse entre os países nas áreas de transição energética e da educação. Na ocasião, o mandatário brasileiro defendeu a realização de uma reunião bilateral de alto nível entre Brasil e Coreia do Sul. Participaram da agenda também o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.