Ciro Gomes ironiza possíveis desistências de Moro e Doria: ‘Muitos vão ceder, mas não serei eu’

Ex-juiz se filiou ao União Brasil e deve concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados; Doria fará anúncio na tarde desta quinta

Roberto Casimiro/Estadão Conteúdo Ciro Gomes é pré-candidato à presidência pelo PDT



Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à Presidência da República, ironizou a possível desistência de João Doria (PSDB) e Sergio Moro (Podemos) da disputa pelo Planalto e afirmou que não vai “ceder”. O ex-governador publicou uma foto nas redes sociais com a frase “muitos vão ceder, mas não serei eu”. A candidatura de Doria à presidência ainda é incerta. Interlocutores afirmam que o governador de São Paulo informou que desistiria da candidatura, o que criou uma nova crise no partido. Após a repercussão, o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, enviou uma carta aos principais líderes da sigla nesta quinta-feira, 31, na qual afirma que o paulista segue sendo o candidato tucano ao Planalto. Doria vai participar de uma coletiva de imprensa às 16h.

“As prévias serão respeitadas pelo partido. O governador tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido. Aproveito a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro. O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país”, diz a íntegra do documento. Já Moro resolveu se filiar ao União Brasil e deve se candidatar a deputado federal por São Paulo, segundo relatos ouvidos pela Jovem Pan.