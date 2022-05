Ciro Gomes: ‘Lula nunca venceu, não venceria, nem vencerá no 1º turno’

Pré-candidato pelo PDT afirma que não abrirá mão de candidatura e que a possibilidade do petista vencer sem segundo turno é ‘hipótese fantasiosa’

Renato S. Cerqueira/Estadão Conteúdo - 2/10/2018 Ciro Gomes alegou que irá 'até o fim' com sua candidatura e que vencerá no segundo turno



O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes (PDT), utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira, 11, para ressaltar que não planeja abrir mão de sua candidatura para favorecer o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo o pedetista, “Lula nunca venceu, não venceria, nem vencerá no primeiro turno”. Ciro alega há uma “operação midiática, de puro terrorismo eleitoral, com falsos argumentos técnicos e políticos para uma fantasiosa hipótese” de que o petista poderia liquidar a eleição sem a necessidade de um segundo turno.

“Sem a minha candidatura, a polarização aumentaria em um momento em que Lula estagnou e [Jair] Bolsonaro se sustenta. Porque a resiliência do genocida é menos ilógica do que aparenta. Ela está fortemente ancorada no antipetismo. Se não fosse assim, por que um presidente que não governa, que não consegue controlar a inflação, o desemprego, a corrupção, a fome e a miséria se mantém competitivo? Unicamente porque a sombra de Lula e do petismo obscurecem o cenário”, argumentou Ciro.

Nesta quarta, duas pesquisas realizadas pelo Poderdata e pelo Genial/Quaest mostram que Lula, com 42% e 46%; e Bolsonaro, com 35% e 29%, encontram-se na liderança das intenções de voto para a presidência da República. Em ambas, Ciro Gomes aparece na terceira colocação com 5% e 7% de preferência do eleitorado. Em um dos cenários simulados pelos pesquisadores, sem a presença de Ciro entre os nomes disponibilizados aos eleitores, o ex-presidente Lula ultrapassa a marca dos 50% das intenções de voto.