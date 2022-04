Ciro Nogueira afirma que retorno de Lula seria ‘uma volta ao atraso’

Ministro da Casa Civil alegou que o objetivo do Partido dos Trabalhadores é ‘criar empregos para os sindicalistas, que ficaram desempregados com o fim do imposto sindical’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Casa Civil, que fez campanha para Lula nas eleições em 2018, criticou uma possível volta do Partido dos Trabalhadores ao comando do Palácio do Planalto



O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 18, para criticar uma possível volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao comando do Palácio do Planalto. Segundo o político, um retorno do Partido dos Trabalhadores no comando do país não seria uma “volta ao passado”, mas uma “volta ao atraso”. “O PT não quer revogar a reforma trabalhista para criar empregos para o povo brasileiro. Quer é criar empregos para os sindicalistas, que ficaram desempregados com o fim do imposto sindical, um avanço da reforma trabalhista que Lula e o PT querem destruir”, alegou o membro do governo de Jair Bolsonaro. Na última pesquisa eleitoral realizada pelo PoderData, divulgada na última quarta-feira, 13, Lula continua à frente das pesquisas de intenção de voto para a presidência da República com 40% da preferência do eleitorado. O atual mandatário, Jair Bolsonaro (PL), porém, encurtou a distância ao petista e teria 35% dos votos válidos.