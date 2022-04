Ciro Nogueira diz que Alckmin é ‘segundo melhor cabo eleitoral’ de Bolsonaro

Ministro da Casa Civil compartilhou vídeo com declarações antigas do ex-governador contra Lula

Agência Senado Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro



O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, afirmou nesta quinta-feira, 14, que o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) é “o segundo maior cabo eleitoral” do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Obrigado, Alckmin, segundo melhor cabo eleitoral do presidente Bolsonaro. Sem dúvida o primeiro lugar nessa função é do Lula, mas as palavras de Geraldo Alckmin sobre o PT confirmam tudo o que temos dito”, escreveu no Twitter. Nogueira compartilhou um vídeo com uma série de declarações que Alckmin fez contra o petista no passado. “Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime”, diz em um trecho. Nesta quarta-feira, 13, o Diretório Nacional do PT acatou a indicação de Alckmin como candidato a vice na chapa de Lula. A aliança será votada em encontro nacional da legenda em junho.