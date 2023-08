Ciro Nogueira é internado em SP para retirada de tumor

Em nota, senador informou que tumor é benigno e pediu orações por recuperação

Pedro França/Agência Senado - 04/09/2019 Nogueira é presidente do partido Progressistas e senador pelo Piauí



O senador e presidente do Progressistas, Ciro Nogueira (PI), passa por cirurgia para retirada de um tumor benigno da coluna no final da manhã desta terça-feira, 22, no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele deve se afastar das atividades por alguns dias até recuperação. A informação foi compartilhada em nota pelo parlamentar. “Conto com as orações e boas vibrações de todos para que logo me recupere e possamos, mais um vez, estar juntos”, disse.

* Com informações do repórter Bruno Pinheiro