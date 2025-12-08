Ciro Nogueira elogia Flavio, mas faz alerta: ‘Não pode ser uma decisão só do PL’

Senador e presidente do PP ressaltou risco de perder a eleição do ano que vem caso o centro e a direita não entre em consenso: ‘É muito importante nós unificarmos todo o campo político’

O presidente nacional do Progressistas (PP) e figura central do Centrão, Ciro Nogueira, expressou seu apreço pessoal pelo senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), mas fez um alerta pragmático sobre a escolha do candidato da direita e do Centro para as eleições de 2026. Questionado sobre a pré-candidatura de Flavio à Presidência, Ciro afirmou que, se tivesse que escolher apenas com base em laços pessoais, o nome do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro seria sua opção.

“Se eu tivesse de escolher pessoalmente um candidato para suceder o presidente Bolsonaro, eu não tenho dúvida, era o senador Flávio, pela minha relação próxima com ele”. Entretanto, o líder do PP destacou que a política exige mais do que apenas amizade, enfatizando que a decisão precisa ser baseada em critérios eleitorais. “Política não se faz só com amizade, se faz com pesquisas, com viabilidade”

Ainda no contexto nacional, Ciro Nogueira reforçou a necessidade de união do bloco político. “É muito importante nós unificarmos todo o campo político de centro e da direita, senão nós não vamos ganhar a eleição”. Ele sublinhou que a chapa majoritária para a Presidência não pode ser uma escolha isolada: “Isso não pode ser uma decisão apenas do PL, tem que ser uma decisão construída”.

Impasse no Paraná

O Progressistas no Paraná não irá homologar a candidatura do senador Sergio Moro (União Brasil) ao governo estadual. Ciro Nogueira confirmou a decisão do diretório local, destacando que essa situação é um ponto de discussão dentro da federação partidária que engloba o PP e o União Brasil.

O presidente do PP declarou apoio à posição do diretório estadual, liderado por Ricardo Barros: “Eu jamais ficarei contra a decisão do diretório”. Ele explicou que o Paraná é o único estado onde a federação ainda não chegou a um consenso e que a candidatura majoritária no estado depende disso: “Se não tiver consenso, não tem candidatura”.

Apesar do impasse, Ciro Nogueira afirmou que está em diálogo com as lideranças para resolver o problema, incluindo a realização de uma reunião com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, e com o próprio senador Sergio Moro.