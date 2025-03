Cláudio Castro defende apoio a Bolsonaro e diz que Rio de Janeiro não errou ao dar 60% de votos para ex-presidente em 2022

Governador expressou sua insatisfação com o fato de que outros estados não replicaram essa tendência, destacando a singularidade do apoio recebido no Rio

Cláudio Castro, que ocupa o cargo de governador do Rio de Janeiro, defendeu a escolha do eleitorado fluminense, que concedeu quase 60% dos votos válidos a Jair Bolsonaro na última eleição. Ele expressou sua insatisfação com o fato de que outros estados não replicaram essa tendência, destacando a singularidade do apoio recebido no Rio. O governador também fez uma afirmação contundente ao afirmar que Bolsonaro será o único candidato viável nas eleições de 2026, apesar de sua inelegibilidade até 2034. Essa declaração reflete a confiança de Castro na figura do ex-presidente como líder político.

Além disso, Castro criticou a atual administração, alegando que o governo está utilizando pessoas inocentes que estão encarceradas como uma estratégia para mobilizar sua base de apoio. Essa observação ressalta a preocupação do governador com as práticas políticas em vigor. A posição de Cláudio Castro evidencia um alinhamento claro com Bolsonaro, mesmo diante das limitações legais que o ex-presidente enfrenta. A declaração do governador pode ser vista como um indicativo de sua intenção de manter a conexão com a base bolsonarista no estado.

