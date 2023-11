CMO aprova relatório preliminar da LDO sem mexer no déficit zero

Parlamentares terão até o dia 16 de novembro para apresentar emendas ao texto, que define diretrizes para a Lei Orçamentária Anual

Reprodução/YouTube/TV Senado Deputado federal Danilo Forte (União-CE) é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias



A Comissão Mista de Orçamento (CMO) aprovou, nesta terça-feira, 7, o relatório preliminar da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO), de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE). O parlamentar do União Brasil não alterou a previsão de déficit zero, já que o governo Lula não enviou novas metas até a apreciação do texto. Agora, deputados e senadores terão até o dia 16 de novembro para apresentar emendas à LDO. A versão final deve ser protocolada por Forte até o dia 20 de novembro e votada entre os dia 22 e 23 de novembro. A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) elogiou o relatório preliminar, mas criticou o prazo apertado para votação. “Vamos ter tempo para ler? Chega o relatório, incorpora um monte de pedido e já faz a votação. Queremos um prazo de dois dias úteis”, afirmou. A LDO define as diretrizes da Lei Orçamentária Anual (LOA) e estabelece despesas previstas, metas e prioridades orçamentárias do governo federal para o próximo ano.