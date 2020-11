Com 100% das urnas apuradas, Marquinhos Trad é reeleito em Campo Grande

O candidato do PSD recebeu 218.418 votos; em segundo lugar, ficou o candidato Sérgio Harfouche (Avante), que recebeu 11,58% dos votos válidos

Divulgação/Site Marquinhos Trad Marquinhos Trad é reeleito



O atual prefeito de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trad (PSD) foi reeleito na noite deste domingo, 15. Ele recebeu 218.418 votos, o que representa 52,58% das urnas. Em segundo lugar, Sérgio Harfouche (Avante), que recebeu 11,58% e Pedro Kemp (PT), em terceiro, com 8,32%. A vice de Trad é Adriana Lopes (Patriota).