Com acordo Mercosul-UE travado, Lula chega a Bruxelas para ‘aprofundar relações’ com a Europa

Uma das reuniões já confirmadas pelo Itamaraty é com Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, com quem o petista já se reuniu no Brasil

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Lula participa da foto oficial do último encontro entre países da Celac, realizado em janeiro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou neste domingo, 16, em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participará de uma cúpula entre os países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) e do bloco europeu. Em suas redes sociais, o petista declarou que sua missão nesta nova viagem — a décima em pouco mais de sete meses de mandato — “será um aprofundar relações entre as regiões”. Entre as pautas da reunião não está o acordo entre Mercosul e UE, mas Lula pretende falar sobre o assunto em reuniões bilaterais. Uma das reuniões já confirmadas é com Ursula von der Leyen, presidente do Conselho Europeu, com quem Lula já se reuniu no Brasil e reforçou sua contrariedade com as colocações de sanções no acordo. Os novos dispositivos incluem punições em caso de descumprimento de medidas, principalmente ligadas à preservação ambiental. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil e o Mercosul, bloco do qual Lula é presidente temporário, preparam uma resposta aos europeus. Internamente, o governo brasileiro avalia que esse dispositivo não tem preocupação ambiental. Seria apenas uma forma de proteger o mercado europeu do crescimento do agronegócio brasileiro. O presidente ficará em Bruxelas até quarta-feira, 19.

*Com informações do repórter André Anelli