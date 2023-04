Com bancada evangélica, Orlando Silva articula PL das Fake News ao lado de Nikolas Ferreira e Dallagnol

Câmara aprovou requerimento de urgência da proposta no início da noite desta terça-feira, 25

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Deputado federal Nikolas Ferreira na tribuna do plenário da Câmara Federal



O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-PS), relator do PL 2630/20, o chamado PL das Fake News, se reuniu nesta terça-feira, 25, com lideranças da bancada evangélica para discutir os últimos detalhes de seu parecer e buscar a aprovação do texto. Entre os presentes, estavam parlamentares da oposição, como Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e Nikolas Ferreira (PL-MG), contrários à aprovação da matéria. A ideia do encontro, segundo participantes, foi discutir que o texto estabeleça que as plataformas criem mecanismos para que haja um menor risco em publicações que tratem sobre liberdade religiosa. Além disso, Orlando Silva teria sido cauteloso durante a reunião, deixando de lado críticas ao bloco oposicionaista. A ideia discutida é que esses mecanismos sejam criados a partir de inteligência artificial e que possam fornecer um parâmetro, caso um usuário se manifeste em favor de sua religião, por exemplo. No entanto, segundo parlamentares, a decisão final sobre esta questão ficará a cargo do governo. Em documento enviado ao relator do projeto, o Facebook disse que as plataformas serão conservadoras e cautelosas.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro.