Com investimento de R$ 180 milhões, Lula autoriza nova etapa das obras do ITA no Ceará

A ampliação estratégica do Instituto Tecnológico de Aeronáutica é resultado da articulação entre MEC, Ministério da Defesa, FNDE, Força Aérea Brasileira e o governo estadual

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou, nesta quarta-feira (3), o início da terceira etapa das obras do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza. A nova fase prevê um investimento de R$ 180 milhões e marca mais um avanço na implantação da primeira unidade do instituto fora de São José dos Campos (SP), em 75 anos de história.

A etapa será viabilizada por um convênio entre o Ministério da Educação (MEC) e o Governo do Ceará. Estão previstas construções como um segundo alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo, além de obras de urbanização, pavimentação, drenagem e reformas em estruturas existentes, como o hangar de esportes, a garagem e o hotel de trânsito.

Com a nova liberação, o investimento total destinado às três fases do projeto chega a R$ 330,4 milhões. Em novembro, as obras do campus já haviam alcançado 54,46% de execução, com os blocos das engenharias próximos da conclusão.

A ampliação do ITA no Ceará é resultado de uma articulação entre MEC, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Ministério da Defesa, Força Aérea Brasileira (FAB), o próprio ITA e o governo estadual. O objetivo é consolidar o novo campus em uma região considerada estratégica: o Ceará é líder nacional em energias renováveis e referência no desenvolvimento do hidrogênio verde.

A unidade oferecerá dois cursos inéditos no instituto — engenharia das energias renováveis e engenharia de sistemas — e tem previsão de iniciar as atividades presenciais em 2027, após a conclusão das obras. Há expectativa também de oferta futura de pós-graduação e de um curso de bioengenharia. Atualmente, cerca de 40% dos alunos do ITA são cearenses.

A expansão foi oficialmente anunciada por Lula em janeiro de 2024, por meio do Decreto nº 11.887/2024. Hoje, o ITA oferece seis cursos tradicionais de engenharia: aeronáutica, eletrônica, mecânica-aeronáutica, civil-aeronáutica, computação e aeroespacial. Com o novo campus, o instituto amplia sua atuação e reforça o papel estratégico do Ceará na formação de engenheiros e no desenvolvimento tecnológico do país.