Com Lula ‘de molho’, Geraldo Alckmin se reúne com ministros no Planalto

Vice-presidente se reunirá com empresários e tem agendado um encontro com o deputado Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Líbano

LEANDRO CHEMALLE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO SP - ELEIÇÕES 2024/SP/BOULOS/ALCKMIN - POLÍTICA - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), participa do evento de campanha "Agora é Boulos da Frente Ampla" com o candidato à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), a candidata a vice, Marta Suplicy (PT), e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, na Avenida Paulista, em São Paulo, nesta terça-feira, 22. 22/10/2024



O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, está temporariamente à frente de algumas funções do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra ausente devido a questões de saúde. Durante este período, Alckmin tem uma agenda bastante movimentada, especialmente nesta quinta-feira. Entre seus compromissos, estão reuniões com empresários e um encontro com o deputado Joaquim Passarinho, presidente da Frente Parlamentar Brasil-Líbano.

Logo pela manhã, às 8h, Alckmin participa de uma reunião na vice-presidência com o ministro da Educação, Camilo Santana, e outras autoridades de destaque, como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell. O conteúdo específico dessa reunião ainda não foi divulgado, mas espera-se que temas de relevância nacional sejam discutidos.

Enquanto Alckmin cumpre suas funções, há uma expectativa crescente sobre o retorno do presidente Lula a Brasília. O retorno está previsto para sexta-feira, mas depende da liberação médica após exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. A saúde do presidente é uma preocupação constante, e sua equipe médica está monitorando de perto sua recuperação.

Caso Lula receba alta e retorne a Brasília, ele deverá participar de uma confraternização com seus ministros no Palácio da Alvorada. Este encontro, no entanto, não incluirá discussões sobre a reforma ministerial, que está agendada para o primeiro semestre de 2025. A equipe de reportagem permanece atenta aos desdobramentos, tanto na vice-presidência quanto no hospital, para fornecer atualizações sobre a saúde do presidente e suas atividades futuras.

*Com informações de Marília Ribeiro