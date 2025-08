Comissão da Câmara aprova convite para encarregado de negócios dos EUA esclarecer tarifaço

Requerimento aprovado solicita explicações de Gabriel Escobar ‘acerca das declarações referentes à possível imposição de tarifas comerciais de até 50% sobre produtos brasileiros’

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Ainda não há data marcada para o comparecimento de Escobar.



A Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (6), um requerimento de convite para o comparecimento do encarregado de Negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, para a prestação de esclarecimentos sobre o “tarifaço” estabelecido pelo presidente Donald Trump. De autoria do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP), o requerimento aprovado solicita explicações de Escobar “acerca das declarações referentes à possível imposição de tarifas comerciais de até 50% sobre produtos brasileiros”. O requerimento também menciona “recentes tratativas do governo norte-americano com autoridades brasileiras que não integram formalmente a estrutura diplomática nacional” e cita como exemplo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Na sessão da CFT, o presidente do colegiado, deputado Rogério Correia (PT-MG), defendeu explicações sobre “o porquê de os Estados Unidos estarem agindo dessa forma, sendo que eles têm superávit comercial com o Brasil”. Ainda não há data marcada para o comparecimento de Escobar. De acordo com Correia, há uma previsão de que o encarregado compareça no dia 13 ou no dia 20 de agosto, mas o colegiado ainda está alinhando a questão com a embaixada dos Estados Unidos.

