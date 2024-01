Comissão da Câmara convidará Lewandowski para esclarecer planos na área de Segurança Pública

Comissões do Congresso Nacional podem chamar ministros para prestar esclarecimentos por meio de convite ou convocação

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O recém-anunciado ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski



O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, será convidado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre seus planos para a área no país. O convite será feito assim que Lewandowski assumir o cargo em fevereiro. O presidente da comissão, Ubiratan Sanderson (PL-RS), afirmou que o objetivo é que o novo chefe da Pasta fale sobre suas propostas para conter o crescimento da delinquência no Brasil. Caso ele recuse o convite, o mesmo se transformará em convocação.

A comissão é conhecida por ter sido uma das principais opositoras ao ex-ministro Flávio Dino no ano passado. Após Dino faltar a uma convocação feita pelo grupo em outubro, Sanderson e outros membros pressionaram o ex-ministro aprovando sucessivos requerimentos de convocação, que não foram atendidos. As comissões do Congresso Nacional têm o poder de chamar ministros para prestar esclarecimentos por meio de convite ou convocação. No caso do convite, o ministro pode aceitar ou não, enquanto na convocação ele é obrigado a comparecer sob pena de impeachment por crime de responsabilidade.