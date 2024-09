Comissão de agricultura analisará dois requerimentos para ouvir Marina Silva

Sessão está marcada para as 14h; nesta terça-feira, a ministra será ouvida pela Comissão de Meio Ambiente, a convite do deputado Nilto Tatto

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO O município de Corumbá (MS) lidera o número de focos de calor no Brasil, com 4.395 registros



A Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento realizará, nesta segunda-feira (9), a votação de dois requerimentos que visam ouvir a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. O primeiro requerimento, apresentado pelo presidente da comissão, deputado Evair Vieira de Melo (PP), solicita a convocação da ministra para que ela esclareça o aumento dos índices de queimadas no Brasil e suas repercussões na produção agropecuária. Além disso, o deputado Rodolfo Nogueira (PL) também terá um requerimento analisado, que demanda informações da ministra Marina Silva sobre a pendência na conclusão dos processos de avaliação de novas moléculas (produtos técnicos e produtos formulados ainda não registrados no Brasil) pelo IBAMA. Na terça-feira, a ministra será ouvida pela Comissão de Meio Ambiente, a convite do deputado Nilto Tatto (PT), onde apresentará o plano de atuação do Ministério e discutirá o aumento das queimadas no Brasil, além do corredor de fumaça que se formou no país desde 23 de agosto deste ano.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A sessão está marcada para as 14h. O governo federal tem até esta segunda-feira para cumprir a determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, que exige a mobilização de “todo o contingente tecnicamente cabível” para o combate aos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Essa mobilização inclui as Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e órgãos de fiscalização ambiental. Atualmente, 58% do território nacional enfrenta problemas de seca, o que tem contribuído para a intensificação dos incêndios. O município de Corumbá (MS) lidera o número de focos de calor no Brasil, com 4.395 registros, enquanto Mato Grosso é o estado com o maior total, contabilizando 26.480 focos.