Comissão do Senado aprova convite para ouvir presidente da Petrobras

Senador apresentou requerimento para que Joaquim Silva e Luna preste informações sobre a distribuição de dividendos a acionistas em 2021

Marcelo Camargo/Agência Brasil General da reserva Joaquim Silva e Luna é o presidente da Petrobras



A Comissão de Infraestrutura do Senado aprovou nesta terça-feira, 22, um convite para ouvir o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, para prestar informações sobre a política de dividendos da estatal. O requerimento foi apresentado pelo senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da minoria no Senado, e pede que Silva e Luna explique a distribuição de aproximadamente R$ 101 bilhões a acionistas da Petrobras em 2021. “Essa política de distribuição de lucros, que aparenta em muito exceder a obrigação legal de distribuir 25% do lucro apurado, suscita questionamentos por parte da sociedade civil em justa cautela, sendo o povo brasileiro acionista majoritário da empresa”, justificou. O parlamentar afirma ainda que os aumentos sucessivos do preço dos combustíveis no país contrastam com a distribuição dos dividendos. Não foi marcada uma data para a sessão e o presidente da Petrobras não é obrigado a comparecer. A comissão também aprovou um outro requerimento para a realização de audiência pública com especialistas do setor.