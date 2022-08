Comissão do Senado aprova relatório que pede afastamento de Marcelo Xavier da Funai

Documento também aponta negligência do Estado no Vale do Javari e defende uso das Forças Armadas na região

Isac Nóbrega/PR - 19/08/2021 Relatório reforça o pedido de afastamento imediato do presidente da Funai, Marcelo Xavier da Silva



A comissão temporária do Senado Federal que investigava a criminalidade na região Norte após a morte do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira aprovou seu relatório final desta terça-feira, 16, onde é reforçado o pedido de afastamento imediato do presidente da Funai, Marcelo Xavier da Silva. Segundo o documento de 37 páginas, o intuito é “evitar danos ainda mais graves no futuro”, diz o texto de autoria do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). “Aprovamos aprovamos requerimentos para que o Ministério das Relações Exteriores dialogue com os governos da Colômbia e do Peru com o intuito de aumentar a fiscalização na região, reforçar a segurança das fronteiras e reprimir os crimes transnacionais, em colaboração com o nosso país”, completa trecho do relatório. No documento, o relator defende o uso das Forças Armadas de forma emergencial para garantir a lei e a ordem no Vale do Javari e na Terra Indígena Ianomâmi, onde há invasão crescente de garimpeiros, além defender que a prevenção e repressão de delitos na região deve ser competência permanente dos militares.

Após dois meses de trabalho, o relatório aponta negligência do Estado na região Norte, constando que a pobreza e desassistência são fatores que agravam a exposição de comunidades à violência, bem como favorece a grilagem de terras, queimadas, exploração da madeira, garimpo, pesca, caça, pirataria e transporte de drogas e de armas. “Não há sombra de dúvida de que a presença de invasores nas terras já homologadas, como a do Vale do Javari, é um emaranhado de crimes contra os indígenas, contra a União e contra os interesses nacionais”, disse Nelsinho. Agora, o documento será entregue agora ao Ministério Público, Tribunal de Contas da União, à Presidência do Senado e à CDH. Os parlamentares também aprovaram voto de repúdio contra declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro; do vice-presidente, Hamilton Mourão; e do presidente da Funai, Marcelo Xavier, por falas a respeito das mortes de Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, assassinados em junho passado no Vale do Javari.